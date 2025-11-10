WORT Harga Hari Ini

Harga langsung WORT (WORT) hari ini ialah --, dengan 2.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WORT kepada USD penukaran adalah -- setiap WORT.

WORT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 49,182, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B WORT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WORT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0021556, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, WORT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -38.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

WORT (WORT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 49.18K$ 49.18K $ 49.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.18K$ 49.18K $ 49.18K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa WORT ialah $ 49.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WORT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.18K.