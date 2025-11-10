Worthless Harga Hari Ini

Harga langsung Worthless (WORTHLESS) hari ini ialah $ 0.01940462, dengan 37.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WORTHLESS kepada USD penukaran adalah $ 0.01940462 setiap WORTHLESS.

Worthless kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 19,668,226, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B WORTHLESS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WORTHLESS didagangkan antara $ 0.00930907 (rendah) dan $ 0.01980951 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.09603, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00522514.

Dalam prestasi jangka pendek, WORTHLESS dipindahkan +4.49% dalam sejam terakhir dan -46.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Worthless (WORTHLESS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.67M$ 19.67M $ 19.67M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.67M$ 19.67M $ 19.67M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Worthless ialah $ 19.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WORTHLESS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.67M.