WOWswap (WOW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.03005414 24J Tinggi $ 0.03120252 Sepanjang Masa $ 70.0 Harga Terendah $ 0.01135594 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.76% Perubahan Harga (7D) +2.41%

WOWswap (WOW) harga masa nyata ialah $0.03088276. Sepanjang 24 jam yang lalu, WOW didagangkan antara $ 0.03005414 rendah dan $ 0.03120252 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WOW sepanjang masa ialah $ 70.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01135594.

Dari segi prestasi jangka pendek, WOW telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.76% dalam 24 jam dan +2.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WOWswap (WOW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.28K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.88K Bekalan Peredaran 656.67K Jumlah Bekalan 1,000,000.0

Had Pasaran semasa WOWswap ialah $ 20.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WOW ialah 656.67K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.88K.