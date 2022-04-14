Tokenomik WOWswap (WOW)

Tokenomik WOWswap (WOW)

Lihat cerapan utama tentang WOWswap (WOW), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
WOWswap (WOW) Maklumat

WOWswap is a decentralized leveraged trading protocol that runs on top of Pancakeswap DEX based on Binance Smart Chain.

With WowSwap traders can buy and sell their favorite tokens with up to 5X leverage by borrowing extra BNB from the lending pool.

Liquidity providers can supply BNB to the lending pool and receive interest paid by the traders.

Laman Web Rasmi:
https://wowswap.io/

WOWswap (WOW) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk WOWswap (WOW), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 21.28K
$ 21.28K$ 21.28K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Bekalan Edaran:
$ 656.67K
$ 656.67K$ 656.67K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 32.40K
$ 32.40K
$ 32.40K$ 32.40K
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 70.0
$ 70.0
$ 70.0$ 70.0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01135594
$ 0.01135594$ 0.01135594
Harga Semasa:
$ 0.03239866
$ 0.03239866$ 0.03239866

Tokenomik WOWswap (WOW): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik WOWswap (WOW) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WOW yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WOW yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WOW, terokai WOW harga langsung token!

