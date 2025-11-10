WPAY Harga Hari Ini

Harga langsung WPAY (WPAY) hari ini ialah $ 0.17167, dengan 0.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WPAY kepada USD penukaran adalah $ 0.17167 setiap WPAY.

WPAY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,049,462, dengan bekalan edaran sebanyak 11.92M WPAY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WPAY didagangkan antara $ 0.170112 (rendah) dan $ 0.173835 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.262798, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.04720244.

Dalam prestasi jangka pendek, WPAY dipindahkan -0.33% dalam sejam terakhir dan +0.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

WPAY (WPAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.72B$ 1.72B $ 1.72B Bekalan Peredaran 11.92M 11.92M 11.92M Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa WPAY ialah $ 2.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WPAY ialah 11.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.72B.