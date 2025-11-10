Wrapped 0G Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped 0G (W0G) hari ini ialah $ 1.64, dengan 16.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa W0G kepada USD penukaran adalah $ 1.64 setiap W0G.

Wrapped 0G kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 19,926,124, dengan bekalan edaran sebanyak 12.14M W0G. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, W0G didagangkan antara $ 1.4 (rendah) dan $ 1.9 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.31, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.94681.

Dalam prestasi jangka pendek, W0G dipindahkan -0.48% dalam sejam terakhir dan +67.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped 0G (W0G) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.93M$ 19.93M $ 19.93M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.93M$ 19.93M $ 19.93M Bekalan Peredaran 12.14M 12.14M 12.14M Jumlah Bekalan 12,139,349.0 12,139,349.0 12,139,349.0

Had Pasaran semasa Wrapped 0G ialah $ 19.93M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran W0G ialah 12.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12139349.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.93M.