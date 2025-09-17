Lagi Mengenai WA7A5

Wrapped A7A5 Logo

Wrapped A7A5 Harga (WA7A5)

1 WA7A5 ke USD Harga Langsung:

$0.00030564
$0.00030564
-0.30%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat.
Wrapped A7A5 (WA7A5) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:02:22 (UTC+8)

Wrapped A7A5 (WA7A5) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01311115
$ 0.01311115

$ 0
$ 0

-0.41%

-0.30%

-28.31%

-28.31%

Wrapped A7A5 (WA7A5) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WA7A5 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WA7A5 sepanjang masa ialah $ 0.01311115, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WA7A5 telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, -0.30% dalam 24 jam dan -28.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped A7A5 (WA7A5) Maklumat Pasaran

$ 114.86K
$ 114.86K

--
--

$ 114.86K
$ 114.86K

375.79M
375.79M

375,794,421.990724
375,794,421.990724

Had Pasaran semasa Wrapped A7A5 ialah $ 114.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WA7A5 ialah 375.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 375794421.990724. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 114.86K.

Wrapped A7A5 (WA7A5) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Wrapped A7A5 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped A7A5 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped A7A5 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped A7A5 kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.30%
30 Hari$ 0-97.22%
60 Hari$ 0-97.65%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Wrapped A7A5 (WA7A5)

wA7A5 is a wrapped version of A7A5. Since A7A5 is a rebasing token, and rebasing tokens are incompatible with some DeFi platforms like decentralized exchanges (DEXs) because their supply constantly changes, disrupting liquidity pools, we created wA7A5, that works without a rebasing mechanism, and it is compatible with DeFi platforms. A7A5 is a rouble-backed stablecoin, maintaining a 1:1 peg to the Russian Rouble. Fiat deposits in Roubles are held in top-tier banks with a correspondent network connected to Kyrgyz Republic and high overnight interest rates. A7A5 is committed to transparency: reserve reports are updated weekly, and independent firms conduct external audits quarterly ensuring full accountability and trust. A7A5 generates revenue from the interest earnings and automatically distributes 50% of this income to all token holders at a random time each day when funds are received in bank deposits. No action is required from token holders to receive these distributions - just hold tokens in the wallet. A7A5 leverages blockchain technology to provide users with direct exposure to the Russian Rouble. It enables various opportunities, including carry trade with other stablecoins and earning on providing liquidity on DeFi platforms such as Curve, Uniswap, and Convex. A7A5 is a stablecoin issued in Kyrgyzstan by the company Old Vector, fully compliant with Kyrgyz legislation on virtual asset service providers (VASP) enacted on January 21, 2022 - the Law of the Kyrgyz Republic “On Virtual Assets” No. 12. The token is regulated under the country’s comprehensive digital asset framework, operates under state supervision, and meets all requirements for fiat backing, regular independent audits, and investor protection.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Wrapped A7A5 (WA7A5) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Wrapped A7A5 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wrapped A7A5 (WA7A5) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wrapped A7A5 (WA7A5) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wrapped A7A5.

Semak Wrapped A7A5 ramalan harga sekarang!

WA7A5 kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Wrapped A7A5 (WA7A5)

Memahami tokenomik Wrapped A7A5 (WA7A5) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WA7A5 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wrapped A7A5 (WA7A5)

Berapakah nilai Wrapped A7A5 (WA7A5) hari ini?
Harga langsung WA7A5 dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WA7A5 ke USD?
Harga semasa WA7A5 ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wrapped A7A5?
Had pasaran untuk WA7A5 ialah $ 114.86K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WA7A5?
Bekalan edaran WA7A5 ialah 375.79M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WA7A5?
WA7A5 mencapai harga ATH sebanyak 0.01311115 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WA7A5?
WA7A5 melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan WA7A5?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WA7A5ialah -- USD.
Adakah WA7A5 akan naik lebih tinggi tahun ini?
WA7A5 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WA7A5ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:02:22 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.