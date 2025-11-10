Wrapped Aave Arbitrum ezETH Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) hari ini ialah $ 3,772.95, dengan 4.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAARBEZETH kepada USD penukaran adalah $ 3,772.95 setiap WAARBEZETH.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 303,413, dengan bekalan edaran sebanyak 80.45 WAARBEZETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAARBEZETH didagangkan antara $ 3,575.46 (rendah) dan $ 3,773.47 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 5,048.06, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3,278.0.

Dalam prestasi jangka pendek, WAARBEZETH dipindahkan +1.06% dalam sejam terakhir dan -8.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 303.41K$ 303.41K $ 303.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 303.41K$ 303.41K $ 303.41K Bekalan Peredaran 80.45 80.45 80.45 Jumlah Bekalan 80.4474970555344 80.4474970555344 80.4474970555344

Had Pasaran semasa Wrapped Aave Arbitrum ezETH ialah $ 303.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAARBEZETH ialah 80.45, dengan jumlah bekalan sebanyak 80.4474970555344. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 303.41K.