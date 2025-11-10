Wrapped Aave Arbitrum USDCn Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) hari ini ialah $ 1.15, dengan 0.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAARBUSDCN kepada USD penukaran adalah $ 1.15 setiap WAARBUSDCN.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,852,208, dengan bekalan edaran sebanyak 2.48M WAARBUSDCN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAARBUSDCN didagangkan antara $ 0.344131 (rendah) dan $ 2.0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4.09, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.344131.

Dalam prestasi jangka pendek, WAARBUSDCN dipindahkan -0.08% dalam sejam terakhir dan -0.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Bekalan Peredaran 2.48M 2.48M 2.48M Jumlah Bekalan 2,479,002.32471 2,479,002.32471 2,479,002.32471

Had Pasaran semasa Wrapped Aave Arbitrum USDCn ialah $ 2.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAARBUSDCN ialah 2.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2479002.32471. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.85M.