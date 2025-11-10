Wrapped Aave Arbitrum USDT Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) hari ini ialah $ 0.381538, dengan 81.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAARBUSDT kepada USD penukaran adalah $ 0.381538 setiap WAARBUSDT.

Wrapped Aave Arbitrum USDT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 823,372, dengan bekalan edaran sebanyak 2.16M WAARBUSDT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAARBUSDT didagangkan antara $ 0.359691 (rendah) dan $ 2.09 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4.28, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.359691.

Dalam prestasi jangka pendek, WAARBUSDT dipindahkan -68.36% dalam sejam terakhir dan -68.29% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 823.37K$ 823.37K $ 823.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 822.96K$ 822.96K $ 822.96K Bekalan Peredaran 2.16M 2.16M 2.16M Jumlah Bekalan 2,156,887.869973 2,156,887.869973 2,156,887.869973

