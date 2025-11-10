Wrapped Aave Arbitrum WETH Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) hari ini ialah $ 3,737.4, dengan 4.15% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAARBWETH kepada USD penukaran adalah $ 3,737.4 setiap WAARBWETH.

Wrapped Aave Arbitrum WETH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 650,070, dengan bekalan edaran sebanyak 173.94 WAARBWETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAARBWETH didagangkan antara $ 3,539.72 (rendah) dan $ 3,736.6 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 5,197.67, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3,267.22.

Dalam prestasi jangka pendek, WAARBWETH dipindahkan +0.55% dalam sejam terakhir dan -8.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 650.07K$ 650.07K $ 650.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 650.07K$ 650.07K $ 650.07K Bekalan Peredaran 173.94 173.94 173.94 Jumlah Bekalan 173.9363504601054 173.9363504601054 173.9363504601054

Had Pasaran semasa Wrapped Aave Arbitrum WETH ialah $ 650.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAARBWETH ialah 173.94, dengan jumlah bekalan sebanyak 173.9363504601054. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 650.07K.