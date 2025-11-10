Wrapped Aave Arbitrum wstETH Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) hari ini ialah $ 4,288.9, dengan 3.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAARBWSTETH kepada USD penukaran adalah $ 4,288.9 setiap WAARBWSTETH.

Wrapped Aave Arbitrum wstETH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 688,045, dengan bekalan edaran sebanyak 160.42 WAARBWSTETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAARBWSTETH didagangkan antara $ 4,093.58 (rendah) dan $ 4,303.91 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 6,078.71, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3,755.11.

Dalam prestasi jangka pendek, WAARBWSTETH dipindahkan -0.09% dalam sejam terakhir dan -8.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 688.05K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 688.05K Bekalan Peredaran 160.42 Jumlah Bekalan 160.4245010347418

Had Pasaran semasa Wrapped Aave Arbitrum wstETH ialah $ 688.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAARBWSTETH ialah 160.42, dengan jumlah bekalan sebanyak 160.4245010347418. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 688.05K.