Wrapped Aave Avalanche AUSD Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Avalanche AUSD (WAAVAAUSD) hari ini ialah $ 1.034, dengan 0.28% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAAVAAUSD kepada USD penukaran adalah $ 1.034 setiap WAAVAAUSD.

Wrapped Aave Avalanche AUSD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,348.23, dengan bekalan edaran sebanyak 11.95K WAAVAAUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAAVAAUSD didagangkan antara $ 1.006 (rendah) dan $ 1.045 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.33, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.481872.

Dalam prestasi jangka pendek, WAAVAAUSD dipindahkan -0.37% dalam sejam terakhir dan +1.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Avalanche AUSD (WAAVAAUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.35K$ 12.35K $ 12.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.35K$ 12.35K $ 12.35K Bekalan Peredaran 11.95K 11.95K 11.95K Jumlah Bekalan 11,952.037605 11,952.037605 11,952.037605

Had Pasaran semasa Wrapped Aave Avalanche AUSD ialah $ 12.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAAVAAUSD ialah 11.95K, dengan jumlah bekalan sebanyak 11952.037605. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.35K.