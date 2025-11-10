Wrapped Aave Avalanche SAVAX Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) hari ini ialah $ 21.92, dengan 3.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAAVASAVAX kepada USD penukaran adalah $ 21.92 setiap WAAVASAVAX.

Wrapped Aave Avalanche SAVAX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 136,382, dengan bekalan edaran sebanyak 6.23K WAAVASAVAX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAAVASAVAX didagangkan antara $ 20.84 (rendah) dan $ 21.96 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 43.88, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 14.82.

Dalam prestasi jangka pendek, WAAVASAVAX dipindahkan +0.72% dalam sejam terakhir dan -2.75% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Maklumat Pasaran

