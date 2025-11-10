Wrapped Aave Avalanche USDC Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) hari ini ialah $ 1.17, dengan 0.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAAVAUSDC kepada USD penukaran adalah $ 1.17 setiap WAAVAUSDC.

Wrapped Aave Avalanche USDC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 93,811, dengan bekalan edaran sebanyak 80.30K WAAVAUSDC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAAVAUSDC didagangkan antara $ 1.15 (rendah) dan $ 1.18 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.51, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.566241.

Dalam prestasi jangka pendek, WAAVAUSDC dipindahkan +1.30% dalam sejam terakhir dan +1.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 93.81K$ 93.81K $ 93.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 93.81K$ 93.81K $ 93.81K Bekalan Peredaran 80.30K 80.30K 80.30K Jumlah Bekalan 80,299.684844 80,299.684844 80,299.684844

Had Pasaran semasa Wrapped Aave Avalanche USDC ialah $ 93.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAAVAUSDC ialah 80.30K, dengan jumlah bekalan sebanyak 80299.684844. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 93.81K.