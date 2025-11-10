Wrapped Aave Avalanche USDT Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) hari ini ialah $ 1.19, dengan 0.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAAVAUSDT kepada USD penukaran adalah $ 1.19 setiap WAAVAUSDT.

Wrapped Aave Avalanche USDT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 93,241, dengan bekalan edaran sebanyak 78.71K WAAVAUSDT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAAVAUSDT didagangkan antara $ 1.15 (rendah) dan $ 1.2 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.53, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.574882.

Dalam prestasi jangka pendek, WAAVAUSDT dipindahkan +0.67% dalam sejam terakhir dan +1.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 93.24K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 93.24K
Bekalan Peredaran 78.71K
Jumlah Bekalan 78,709.12788

