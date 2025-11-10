Wrapped Aave Avalanche WAVAX Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) hari ini ialah $ 19.08, dengan 2.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAAVAWAVAX kepada USD penukaran adalah $ 19.08 setiap WAAVAWAVAX.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 51,421, dengan bekalan edaran sebanyak 2.69K WAAVAWAVAX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAAVAWAVAX didagangkan antara $ 18.03 (rendah) dan $ 19.16 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 37.8, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 9.46.

Dalam prestasi jangka pendek, WAAVAWAVAX dipindahkan +0.15% dalam sejam terakhir dan -2.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 51.42K$ 51.42K $ 51.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 51.42K$ 51.42K $ 51.42K Bekalan Peredaran 2.69K 2.69K 2.69K Jumlah Bekalan 2,692.654184366674 2,692.654184366674 2,692.654184366674

Had Pasaran semasa Wrapped Aave Avalanche WAVAX ialah $ 51.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAAVAWAVAX ialah 2.69K, dengan jumlah bekalan sebanyak 2692.654184366674. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 51.42K.