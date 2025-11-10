Wrapped Aave Base EURC Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) hari ini ialah $ 1.18, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WABASEURC kepada USD penukaran adalah $ 1.18 setiap WABASEURC.

Wrapped Aave Base EURC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 125,827, dengan bekalan edaran sebanyak 106.62K WABASEURC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WABASEURC didagangkan antara $ 1.18 (rendah) dan $ 1.18 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.2, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.16.

Dalam prestasi jangka pendek, WABASEURC dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan +0.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 125.83K$ 125.83K $ 125.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 125.83K$ 125.83K $ 125.83K Bekalan Peredaran 106.62K 106.62K 106.62K Jumlah Bekalan 106,621.211577 106,621.211577 106,621.211577

