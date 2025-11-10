Wrapped Aave Base GHO Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) hari ini ialah $ 1.03, dengan 0.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WABASGHO kepada USD penukaran adalah $ 1.03 setiap WABASGHO.

Wrapped Aave Base GHO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,880,597, dengan bekalan edaran sebanyak 8.62M WABASGHO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WABASGHO didagangkan antara $ 1.021 (rendah) dan $ 1.047 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.25, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.81731.

Dalam prestasi jangka pendek, WABASGHO dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan +0.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.88M$ 8.88M $ 8.88M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.88M$ 8.88M $ 8.88M Bekalan Peredaran 8.62M 8.62M 8.62M Jumlah Bekalan 8,622,468.198826378 8,622,468.198826378 8,622,468.198826378

