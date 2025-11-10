Wrapped Aave Base USDC Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) hari ini ialah $ 1.12, dengan 0.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WABASUSDC kepada USD penukaran adalah $ 1.12 setiap WABASUSDC.

Wrapped Aave Base USDC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,479,918, dengan bekalan edaran sebanyak 4.02M WABASUSDC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WABASUSDC didagangkan antara $ 1.1 (rendah) dan $ 1.15 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.18, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.011.

Dalam prestasi jangka pendek, WABASUSDC dipindahkan +0.16% dalam sejam terakhir dan +0.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M Bekalan Peredaran 4.02M 4.02M 4.02M Jumlah Bekalan 4,015,641.686374 4,015,641.686374 4,015,641.686374

