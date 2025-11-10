Wrapped Aave Base WETH Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) hari ini ialah $ 3,644.3, dengan 3.73% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WABASWETH kepada USD penukaran adalah $ 3,644.3 setiap WABASWETH.

Wrapped Aave Base WETH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 731,332, dengan bekalan edaran sebanyak 200.91 WABASWETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WABASWETH didagangkan antara $ 3,470.75 (rendah) dan $ 3,673.33 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 7,104.16, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3,209.01.

Dalam prestasi jangka pendek, WABASWETH dipindahkan +0.30% dalam sejam terakhir dan -9.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Wrapped Aave Base WETH ialah $ 731.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WABASWETH ialah 200.91, dengan jumlah bekalan sebanyak 200.9140198197758. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 731.33K.