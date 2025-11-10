Wrapped Aave Base wstETH Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) hari ini ialah $ 4,344.39, dengan 5.63% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WABASWSTETH kepada USD penukaran adalah $ 4,344.39 setiap WABASWSTETH.

Wrapped Aave Base wstETH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 110,571, dengan bekalan edaran sebanyak 25.45 WABASWSTETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WABASWSTETH didagangkan antara $ 4,104.67 (rendah) dan $ 4,331.95 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 8,323.65, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3,757.51.

Dalam prestasi jangka pendek, WABASWSTETH dipindahkan +1.43% dalam sejam terakhir dan -8.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 110.57K$ 110.57K $ 110.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 110.57K$ 110.57K $ 110.57K Bekalan Peredaran 25.45 25.45 25.45 Jumlah Bekalan 25.45144443929884 25.45144443929884 25.45144443929884

Had Pasaran semasa Wrapped Aave Base wstETH ialah $ 110.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WABASWSTETH ialah 25.45, dengan jumlah bekalan sebanyak 25.45144443929884. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 110.57K.