Wrapped Aave Ethereum Lido GHO Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) hari ini ialah $ 1.024, dengan 0.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAETHLIDOGHO kepada USD penukaran adalah $ 1.024 setiap WAETHLIDOGHO.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 15,612,107, dengan bekalan edaran sebanyak 15.27M WAETHLIDOGHO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAETHLIDOGHO didagangkan antara $ 0.994461 (rendah) dan $ 1.023 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.11, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.920237.

Dalam prestasi jangka pendek, WAETHLIDOGHO dipindahkan +0.14% dalam sejam terakhir dan +0.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.61M$ 15.61M $ 15.61M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.61M$ 15.61M $ 15.61M Bekalan Peredaran 15.27M 15.27M 15.27M Jumlah Bekalan 15,266,927.54413659 15,266,927.54413659 15,266,927.54413659

Had Pasaran semasa Wrapped Aave Ethereum Lido GHO ialah $ 15.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAETHLIDOGHO ialah 15.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 15266927.54413659. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.61M.