Wrapped Aave Ethereum Lido WETH Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) hari ini ialah $ 3,549.31, dengan 2.34% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAETHLIDOWETH kepada USD penukaran adalah $ 3,549.31 setiap WAETHLIDOWETH.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,165,634, dengan bekalan edaran sebanyak 610.16 WAETHLIDOWETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAETHLIDOWETH didagangkan antara $ 3,409.09 (rendah) dan $ 3,736.99 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 5,312.72, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1,900.47.

Dalam prestasi jangka pendek, WAETHLIDOWETH dipindahkan -5.02% dalam sejam terakhir dan -10.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Bekalan Peredaran 610.16 610.16 610.16 Jumlah Bekalan 610.1597976899077 610.1597976899077 610.1597976899077

Had Pasaran semasa Wrapped Aave Ethereum Lido WETH ialah $ 2.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAETHLIDOWETH ialah 610.16, dengan jumlah bekalan sebanyak 610.1597976899077. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.17M.