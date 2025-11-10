Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) hari ini ialah $ 4,222.75, dengan 2.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAETHLIDOWSTETH kepada USD penukaran adalah $ 4,222.75 setiap WAETHLIDOWSTETH.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,126,353, dengan bekalan edaran sebanyak 1.92K WAETHLIDOWSTETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAETHLIDOWSTETH didagangkan antara $ 4,054.91 (rendah) dan $ 4,377.06 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 6,300.14, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3,160.66.

Dalam prestasi jangka pendek, WAETHLIDOWSTETH dipindahkan -2.22% dalam sejam terakhir dan -10.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.13M$ 8.13M $ 8.13M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.13M$ 8.13M $ 8.13M Bekalan Peredaran 1.92K 1.92K 1.92K Jumlah Bekalan 1,918.48786317656 1,918.48786317656 1,918.48786317656

Had Pasaran semasa Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH ialah $ 8.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAETHLIDOWSTETH ialah 1.92K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1918.48786317656. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.13M.