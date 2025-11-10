Wrapped Aave Ethereum USDC Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) hari ini ialah $ 1.15, dengan 0.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAETHUSDC kepada USD penukaran adalah $ 1.15 setiap WAETHUSDC.

Wrapped Aave Ethereum USDC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 130,720,348, dengan bekalan edaran sebanyak 113.38M WAETHUSDC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAETHUSDC didagangkan antara $ 1.054 (rendah) dan $ 1.16 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.27, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.965606.

Dalam prestasi jangka pendek, WAETHUSDC dipindahkan +0.14% dalam sejam terakhir dan +0.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 130.72M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 130.72M Bekalan Peredaran 113.38M Jumlah Bekalan 113,378,180.127854

Had Pasaran semasa Wrapped Aave Ethereum USDC ialah $ 130.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAETHUSDC ialah 113.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 113378180.127854. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 130.72M.