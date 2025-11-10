Wrapped Aave Ethereum USDT Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) hari ini ialah $ 1.15, dengan 0.17% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAETHUSDT kepada USD penukaran adalah $ 1.15 setiap WAETHUSDT.

Wrapped Aave Ethereum USDT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 118,921,255, dengan bekalan edaran sebanyak 103.68M WAETHUSDT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAETHUSDT didagangkan antara $ 1.13 (rendah) dan $ 1.15 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.23, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.033.

Dalam prestasi jangka pendek, WAETHUSDT dipindahkan +0.12% dalam sejam terakhir dan +0.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 118.92M$ 118.92M $ 118.92M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 118.92M$ 118.92M $ 118.92M Bekalan Peredaran 103.68M 103.68M 103.68M Jumlah Bekalan 103,680,557.570498 103,680,557.570498 103,680,557.570498

Had Pasaran semasa Wrapped Aave Ethereum USDT ialah $ 118.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAETHUSDT ialah 103.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 103680557.570498. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 118.92M.