Wrapped Aave Ethereum WETH Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) hari ini ialah $ 3,711.61, dengan 3.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAETHWETH kepada USD penukaran adalah $ 3,711.61 setiap WAETHWETH.

Wrapped Aave Ethereum WETH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 123,804,854, dengan bekalan edaran sebanyak 33.36K WAETHWETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAETHWETH didagangkan antara $ 3,542.08 (rendah) dan $ 3,740.35 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 5,206.48, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3,260.36.

Dalam prestasi jangka pendek, WAETHWETH dipindahkan +0.13% dalam sejam terakhir dan -8.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 123.80M$ 123.80M $ 123.80M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 123.80M$ 123.80M $ 123.80M Bekalan Peredaran 33.36K 33.36K 33.36K Jumlah Bekalan 33,356.08135296128 33,356.08135296128 33,356.08135296128

