Wrapped Aave Gnosis GNO Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) hari ini ialah $ 130.54, dengan 1.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAGNOGNO kepada USD penukaran adalah $ 130.54 setiap WAGNOGNO.

Wrapped Aave Gnosis GNO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 110,706, dengan bekalan edaran sebanyak 849.33 WAGNOGNO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAGNOGNO didagangkan antara $ 123.93 (rendah) dan $ 131.76 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 171.93, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 117.49.

Dalam prestasi jangka pendek, WAGNOGNO dipindahkan -0.31% dalam sejam terakhir dan -1.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 110.71K$ 110.71K $ 110.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 110.71K$ 110.71K $ 110.71K Bekalan Peredaran 849.33 849.33 849.33 Jumlah Bekalan 849.3263552647285 849.3263552647285 849.3263552647285

