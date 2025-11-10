Wrapped Aave Gnosis WETH Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) hari ini ialah $ 3,736.31, dengan 1.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAGNOWETH kepada USD penukaran adalah $ 3,736.31 setiap WAGNOWETH.

Wrapped Aave Gnosis WETH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,162,925, dengan bekalan edaran sebanyak 578.95 WAGNOWETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAGNOWETH didagangkan antara $ 3,666.64 (rendah) dan $ 3,749.71 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 5,023.11, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3,360.57.

Dalam prestasi jangka pendek, WAGNOWETH dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan -5.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Bekalan Peredaran 578.95 578.95 578.95 Jumlah Bekalan 578.9504796318386 578.9504796318386 578.9504796318386

