Wrapped Aave Gnosis wstETH Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) hari ini ialah $ 4,479.92, dengan 1.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAGNOWSTETH kepada USD penukaran adalah $ 4,479.92 setiap WAGNOWSTETH.

Wrapped Aave Gnosis wstETH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,315,530, dengan bekalan edaran sebanyak 740.09 WAGNOWSTETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAGNOWSTETH didagangkan antara $ 4,396.38 (rendah) dan $ 4,495.56 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 5,982.55, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 4,028.86.

Dalam prestasi jangka pendek, WAGNOWSTETH dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan -4.49% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Wrapped Aave Gnosis wstETH ialah $ 3.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAGNOWSTETH ialah 740.09, dengan jumlah bekalan sebanyak 740.0870280442687. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.32M.