Wrapped Aave Plasma USDe Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) hari ini ialah $ 1.001, dengan 0.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAPLAUSDE kepada USD penukaran adalah $ 1.001 setiap WAPLAUSDE.

Wrapped Aave Plasma USDe kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 260,708, dengan bekalan edaran sebanyak 260.59K WAPLAUSDE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAPLAUSDE didagangkan antara $ 0.998801 (rendah) dan $ 1.001 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.028, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.956016.

Dalam prestasi jangka pendek, WAPLAUSDE dipindahkan -0.03% dalam sejam terakhir dan +0.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 260.71K$ 260.71K $ 260.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 260.71K$ 260.71K $ 260.71K Bekalan Peredaran 260.59K 260.59K 260.59K Jumlah Bekalan 260,679.5218992947 260,679.5218992947 260,679.5218992947

Had Pasaran semasa Wrapped Aave Plasma USDe ialah $ 260.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAPLAUSDE ialah 260.59K, dengan jumlah bekalan sebanyak 260679.5218992947. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 260.71K.