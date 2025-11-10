Wrapped Aave Plasma USDT0 Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) hari ini ialah $ 1.005, dengan 0.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAPLAUSDT0 kepada USD penukaran adalah $ 1.005 setiap WAPLAUSDT0.

Wrapped Aave Plasma USDT0 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,732,217, dengan bekalan edaran sebanyak 1.72M WAPLAUSDT0. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAPLAUSDT0 didagangkan antara $ 1.003 (rendah) dan $ 1.005 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.029, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.988984.

Dalam prestasi jangka pendek, WAPLAUSDT0 dipindahkan +0.12% dalam sejam terakhir dan +0.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Bekalan Peredaran 1.72M 1.72M 1.72M Jumlah Bekalan 1,723,124.3613 1,723,124.3613 1,723,124.3613

