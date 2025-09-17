Wrapped Ampleforth (WAMPL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.81 $ 2.81 $ 2.81 24J Rendah $ 2.86 $ 2.86 $ 2.86 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.81$ 2.81 $ 2.81 24J Tinggi $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 Sepanjang Masa $ 54.43$ 54.43 $ 54.43 Harga Terendah $ 2.01$ 2.01 $ 2.01 Perubahan Harga (1J) -0.13% Perubahan Harga (1D) +0.54% Perubahan Harga (7D) +4.96% Perubahan Harga (7D) +4.96%

Wrapped Ampleforth (WAMPL) harga masa nyata ialah $2.85. Sepanjang 24 jam yang lalu, WAMPL didagangkan antara $ 2.81 rendah dan $ 2.86 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WAMPL sepanjang masa ialah $ 54.43, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.01.

Dari segi prestasi jangka pendek, WAMPL telah berubah sebanyak -0.13% sejak sejam yang lalu, +0.54% dalam 24 jam dan +4.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped Ampleforth (WAMPL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M Bekalan Peredaran 1.39M 1.39M 1.39M Jumlah Bekalan 1,390,904.67995219 1,390,904.67995219 1,390,904.67995219

Had Pasaran semasa Wrapped Ampleforth ialah $ 3.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAMPL ialah 1.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1390904.67995219. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.96M.