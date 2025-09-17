Wrapped AVAX (WAVAX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 29.27 $ 29.27 $ 29.27 24J Rendah $ 30.84 $ 30.84 $ 30.84 24J Tinggi 24J Rendah $ 29.27$ 29.27 $ 29.27 24J Tinggi $ 30.84$ 30.84 $ 30.84 Sepanjang Masa $ 2,000.68$ 2,000.68 $ 2,000.68 Harga Terendah $ 7.91$ 7.91 $ 7.91 Perubahan Harga (1J) -0.38% Perubahan Harga (1D) +1.29% Perubahan Harga (7D) +15.56% Perubahan Harga (7D) +15.56%

Wrapped AVAX (WAVAX) harga masa nyata ialah $29.96. Sepanjang 24 jam yang lalu, WAVAX didagangkan antara $ 29.27 rendah dan $ 30.84 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WAVAX sepanjang masa ialah $ 2,000.68, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 7.91.

Dari segi prestasi jangka pendek, WAVAX telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, +1.29% dalam 24 jam dan +15.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped AVAX (WAVAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 426.07M$ 426.07M $ 426.07M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 426.07M$ 426.07M $ 426.07M Bekalan Peredaran 14.20M 14.20M 14.20M Jumlah Bekalan 14,200,419.17630056 14,200,419.17630056 14,200,419.17630056

Had Pasaran semasa Wrapped AVAX ialah $ 426.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAVAX ialah 14.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14200419.17630056. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 426.07M.