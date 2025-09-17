Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24J Rendah $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 24J Tinggi $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Sepanjang Masa $ 4.56$ 4.56 $ 4.56 Harga Terendah $ 0.138809$ 0.138809 $ 0.138809 Perubahan Harga (1J) +0.68% Perubahan Harga (1D) -0.62% Perubahan Harga (7D) -8.50% Perubahan Harga (7D) -8.50%

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) harga masa nyata ialah $1.18. Sepanjang 24 jam yang lalu, WAAC didagangkan antara $ 1.15 rendah dan $ 1.27 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WAAC sepanjang masa ialah $ 4.56, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.138809.

Dari segi prestasi jangka pendek, WAAC telah berubah sebanyak +0.68% sejak sejam yang lalu, -0.62% dalam 24 jam dan -8.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.06M$ 7.06M $ 7.06M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.06M$ 7.06M $ 7.06M Bekalan Peredaran 6.00M 6.00M 6.00M Jumlah Bekalan 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0

Had Pasaran semasa Wrapped AyeAyeCoin ialah $ 7.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAAC ialah 6.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 6000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.06M.