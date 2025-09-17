Wrapped Beacon ETH (WBETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,779.62 $ 4,779.62 $ 4,779.62 24J Rendah $ 4,892.5 $ 4,892.5 $ 4,892.5 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,779.62$ 4,779.62 $ 4,779.62 24J Tinggi $ 4,892.5$ 4,892.5 $ 4,892.5 Sepanjang Masa $ 5,330.78$ 5,330.78 $ 5,330.78 Harga Terendah $ 1,501.6$ 1,501.6 $ 1,501.6 Perubahan Harga (1J) +0.26% Perubahan Harga (1D) -0.27% Perubahan Harga (7D) +5.32% Perubahan Harga (7D) +5.32%

Wrapped Beacon ETH (WBETH) harga masa nyata ialah $4,866.35. Sepanjang 24 jam yang lalu, WBETH didagangkan antara $ 4,779.62 rendah dan $ 4,892.5 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WBETH sepanjang masa ialah $ 5,330.78, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,501.6.

Dari segi prestasi jangka pendek, WBETH telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, -0.27% dalam 24 jam dan +5.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped Beacon ETH (WBETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.40B$ 15.40B $ 15.40B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.40B$ 15.40B $ 15.40B Bekalan Peredaran 3.16M 3.16M 3.16M Jumlah Bekalan 3,164,193.489226949 3,164,193.489226949 3,164,193.489226949

Had Pasaran semasa Wrapped Beacon ETH ialah $ 15.40B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WBETH ialah 3.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3164193.489226949. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.40B.