Wrapped BESC Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped BESC (WBESC) hari ini ialah $ 2.57, dengan 0.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WBESC kepada USD penukaran adalah $ 2.57 setiap WBESC.

Wrapped BESC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,042,365, dengan bekalan edaran sebanyak 802.35K WBESC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WBESC didagangkan antara $ 2.51 (rendah) dan $ 2.6 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 5.37, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 2.49.

Dalam prestasi jangka pendek, WBESC dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan -17.99% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped BESC (WBESC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Bekalan Peredaran 802.35K 802.35K 802.35K Jumlah Bekalan 802,354.1924554696 802,354.1924554696 802,354.1924554696

Had Pasaran semasa Wrapped BESC ialah $ 2.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WBESC ialah 802.35K, dengan jumlah bekalan sebanyak 802354.1924554696. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.04M.