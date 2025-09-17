Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 24J Rendah $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 24J Tinggi $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Sepanjang Masa $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 Harga Terendah $ 0.719217$ 0.719217 $ 0.719217 Perubahan Harga (1J) -1.08% Perubahan Harga (1D) -0.67% Perubahan Harga (7D) +2.79% Perubahan Harga (7D) +2.79%

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) harga masa nyata ialah $1.3. Sepanjang 24 jam yang lalu, WBLT didagangkan antara $ 1.28 rendah dan $ 1.33 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WBLT sepanjang masa ialah $ 2.08, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.719217.

Dari segi prestasi jangka pendek, WBLT telah berubah sebanyak -1.08% sejak sejam yang lalu, -0.67% dalam 24 jam dan +2.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Bekalan Peredaran 1.26M 1.26M 1.26M Jumlah Bekalan 1,261,223.252958801 1,261,223.252958801 1,261,223.252958801

Had Pasaran semasa Wrapped BMX Liquidity Token ialah $ 1.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WBLT ialah 1.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1261223.252958801. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.66M.