Lagi Mengenai WBNB

Maklumat Harga WBNB

Laman Web Rasmi WBNB

Tokenomik WBNB

Ramalan Harga WBNB

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Wrapped BNB Logo

Wrapped BNB Harga (WBNB)

Tidak tersenarai

1 WBNB ke USD Harga Langsung:

$958.66
$958.66$958.66
+4.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Wrapped BNB (WBNB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:10:43 (UTC+8)

Wrapped BNB (WBNB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 919.08
$ 919.08$ 919.08
24J Rendah
$ 961.06
$ 961.06$ 961.06
24J Tinggi

$ 919.08
$ 919.08$ 919.08

$ 961.06
$ 961.06$ 961.06

$ 961.06
$ 961.06$ 961.06

$ 23.6
$ 23.6$ 23.6

+0.34%

+4.11%

+9.24%

+9.24%

Wrapped BNB (WBNB) harga masa nyata ialah $958.66. Sepanjang 24 jam yang lalu, WBNB didagangkan antara $ 919.08 rendah dan $ 961.06 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WBNB sepanjang masa ialah $ 961.06, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 23.6.

Dari segi prestasi jangka pendek, WBNB telah berubah sebanyak +0.34% sejak sejam yang lalu, +4.11% dalam 24 jam dan +9.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped BNB (WBNB) Maklumat Pasaran

$ 1.27B
$ 1.27B$ 1.27B

--
----

$ 1.27B
$ 1.27B$ 1.27B

1.32M
1.32M 1.32M

1,321,169.462259797
1,321,169.462259797 1,321,169.462259797

Had Pasaran semasa Wrapped BNB ialah $ 1.27B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WBNB ialah 1.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1321169.462259797. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.27B.

Wrapped BNB (WBNB) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Wrapped BNB kepada USD adalah $ +37.84.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped BNB kepada USD adalah $ +112.8585360980.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped BNB kepada USD adalah $ +303.6405999040.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped BNB kepada USD adalah $ +316.2997124994354.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +37.84+4.11%
30 Hari$ +112.8585360980+11.77%
60 Hari$ +303.6405999040+31.67%
90 Hari$ +316.2997124994354+49.24%

Apakah itu Wrapped BNB (WBNB)

Wrapped BNB a wrapped version of the BNB native tokens on the BEP-20 standard on the Binance Smart Chain and other EVM-compatible chains. Not to be confused with BNB Native Token on the BSC Chain.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Wrapped BNB (WBNB) Sumber

Laman Web Rasmi

Wrapped BNB Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wrapped BNB (WBNB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wrapped BNB (WBNB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wrapped BNB.

Semak Wrapped BNB ramalan harga sekarang!

WBNB kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Wrapped BNB (WBNB)

Memahami tokenomik Wrapped BNB (WBNB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WBNB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wrapped BNB (WBNB)

Berapakah nilai Wrapped BNB (WBNB) hari ini?
Harga langsung WBNB dalam USD ialah 958.66 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WBNB ke USD?
Harga semasa WBNB ke USD ialah $ 958.66. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wrapped BNB?
Had pasaran untuk WBNB ialah $ 1.27B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WBNB?
Bekalan edaran WBNB ialah 1.32M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WBNB?
WBNB mencapai harga ATH sebanyak 961.06 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WBNB?
WBNB melihat harga ATL sebanyak 23.6 USD.
Berapakah jumlah dagangan WBNB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WBNBialah -- USD.
Adakah WBNB akan naik lebih tinggi tahun ini?
WBNB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WBNBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:10:43 (UTC+8)

Wrapped BNB (WBNB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.