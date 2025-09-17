Wrapped BNB (WBNB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 919.08 $ 919.08 $ 919.08 24J Rendah $ 961.06 $ 961.06 $ 961.06 24J Tinggi 24J Rendah $ 919.08$ 919.08 $ 919.08 24J Tinggi $ 961.06$ 961.06 $ 961.06 Sepanjang Masa $ 961.06$ 961.06 $ 961.06 Harga Terendah $ 23.6$ 23.6 $ 23.6 Perubahan Harga (1J) +0.34% Perubahan Harga (1D) +4.11% Perubahan Harga (7D) +9.24% Perubahan Harga (7D) +9.24%

Wrapped BNB (WBNB) harga masa nyata ialah $958.66. Sepanjang 24 jam yang lalu, WBNB didagangkan antara $ 919.08 rendah dan $ 961.06 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WBNB sepanjang masa ialah $ 961.06, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 23.6.

Dari segi prestasi jangka pendek, WBNB telah berubah sebanyak +0.34% sejak sejam yang lalu, +4.11% dalam 24 jam dan +9.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped BNB (WBNB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.27B$ 1.27B $ 1.27B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.27B$ 1.27B $ 1.27B Bekalan Peredaran 1.32M 1.32M 1.32M Jumlah Bekalan 1,321,169.462259797 1,321,169.462259797 1,321,169.462259797

Had Pasaran semasa Wrapped BNB ialah $ 1.27B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WBNB ialah 1.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1321169.462259797. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.27B.