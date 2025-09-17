Wrapped Centrifuge (WCFG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.276403 $ 0.276403 $ 0.276403 24J Rendah $ 0.284912 $ 0.284912 $ 0.284912 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.276403$ 0.276403 $ 0.276403 24J Tinggi $ 0.284912$ 0.284912 $ 0.284912 Sepanjang Masa $ 2.55$ 2.55 $ 2.55 Harga Terendah $ 0.098329$ 0.098329 $ 0.098329 Perubahan Harga (1J) +0.36% Perubahan Harga (1D) +1.57% Perubahan Harga (7D) +0.97% Perubahan Harga (7D) +0.97%

Wrapped Centrifuge (WCFG) harga masa nyata ialah $0.281708. Sepanjang 24 jam yang lalu, WCFG didagangkan antara $ 0.276403 rendah dan $ 0.284912 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WCFG sepanjang masa ialah $ 2.55, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.098329.

Dari segi prestasi jangka pendek, WCFG telah berubah sebanyak +0.36% sejak sejam yang lalu, +1.57% dalam 24 jam dan +0.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped Centrifuge (WCFG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 108.25M$ 108.25M $ 108.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 108.25M$ 108.25M $ 108.25M Bekalan Peredaran 384.28M 384.28M 384.28M Jumlah Bekalan 384,277,019.7881105 384,277,019.7881105 384,277,019.7881105

Had Pasaran semasa Wrapped Centrifuge ialah $ 108.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WCFG ialah 384.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 384277019.7881105. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 108.25M.