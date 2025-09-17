Lagi Mengenai WCTC

Maklumat Harga WCTC

Laman Web Rasmi WCTC

Tokenomik WCTC

Ramalan Harga WCTC

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Wrapped CTC Logo

Wrapped CTC Harga (WCTC)

Tidak tersenarai

1 WCTC ke USD Harga Langsung:

$0.248322
$0.248322$0.248322
+6.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Wrapped CTC (WCTC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:02:29 (UTC+8)

Wrapped CTC (WCTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.232746
$ 0.232746$ 0.232746
24J Rendah
$ 0.255635
$ 0.255635$ 0.255635
24J Tinggi

$ 0.232746
$ 0.232746$ 0.232746

$ 0.255635
$ 0.255635$ 0.255635

$ 0.369622
$ 0.369622$ 0.369622

$ 0.186205
$ 0.186205$ 0.186205

-0.70%

+6.03%

+10.66%

+10.66%

Wrapped CTC (WCTC) harga masa nyata ialah $0.248322. Sepanjang 24 jam yang lalu, WCTC didagangkan antara $ 0.232746 rendah dan $ 0.255635 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WCTC sepanjang masa ialah $ 0.369622, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.186205.

Dari segi prestasi jangka pendek, WCTC telah berubah sebanyak -0.70% sejak sejam yang lalu, +6.03% dalam 24 jam dan +10.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped CTC (WCTC) Maklumat Pasaran

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

--
----

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

6.11M
6.11M 6.11M

6,111,120.050089639
6,111,120.050089639 6,111,120.050089639

Had Pasaran semasa Wrapped CTC ialah $ 1.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WCTC ialah 6.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 6111120.050089639. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.52M.

Wrapped CTC (WCTC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Wrapped CTC kepada USD adalah $ +0.01412341.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped CTC kepada USD adalah $ -0.0196373534.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped CTC kepada USD adalah $ -0.0291639041.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped CTC kepada USD adalah $ -0.044335045541023.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01412341+6.03%
30 Hari$ -0.0196373534-7.90%
60 Hari$ -0.0291639041-11.74%
90 Hari$ -0.044335045541023-15.14%

Apakah itu Wrapped CTC (WCTC)

WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN).

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Wrapped CTC (WCTC) Sumber

Laman Web Rasmi

Wrapped CTC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wrapped CTC (WCTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wrapped CTC (WCTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wrapped CTC.

Semak Wrapped CTC ramalan harga sekarang!

WCTC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Wrapped CTC (WCTC)

Memahami tokenomik Wrapped CTC (WCTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WCTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wrapped CTC (WCTC)

Berapakah nilai Wrapped CTC (WCTC) hari ini?
Harga langsung WCTC dalam USD ialah 0.248322 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WCTC ke USD?
Harga semasa WCTC ke USD ialah $ 0.248322. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wrapped CTC?
Had pasaran untuk WCTC ialah $ 1.52M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WCTC?
Bekalan edaran WCTC ialah 6.11M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WCTC?
WCTC mencapai harga ATH sebanyak 0.369622 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WCTC?
WCTC melihat harga ATL sebanyak 0.186205 USD.
Berapakah jumlah dagangan WCTC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WCTCialah -- USD.
Adakah WCTC akan naik lebih tinggi tahun ini?
WCTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WCTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:02:29 (UTC+8)

Wrapped CTC (WCTC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.