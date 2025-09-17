Wrapped CTC (WCTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.232746 24J Tinggi $ 0.255635 Sepanjang Masa $ 0.369622 Harga Terendah $ 0.186205 Perubahan Harga (1J) -0.70% Perubahan Harga (1D) +6.03% Perubahan Harga (7D) +10.66%

Wrapped CTC (WCTC) harga masa nyata ialah $0.248322. Sepanjang 24 jam yang lalu, WCTC didagangkan antara $ 0.232746 rendah dan $ 0.255635 tinggi, menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WCTC sepanjang masa ialah $ 0.369622, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.186205.

Dari segi prestasi jangka pendek, WCTC telah berubah sebanyak -0.70% sejak sejam yang lalu, +6.03% dalam 24 jam dan +10.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped CTC (WCTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.52M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.52M Bekalan Peredaran 6.11M Jumlah Bekalan 6,111,120.050089639

Had Pasaran semasa Wrapped CTC ialah $ 1.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WCTC ialah 6.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 6111120.050089639. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.52M.