Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24J Rendah $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 24J Tinggi $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Sepanjang Masa $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 Harga Terendah $ 0.886236$ 0.886236 $ 0.886236 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.00% Perubahan Harga (7D) -0.35% Perubahan Harga (7D) -0.35%

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) harga masa nyata ialah $1.15. Sepanjang 24 jam yang lalu, WCGUSD didagangkan antara $ 1.15 rendah dan $ 1.15 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WCGUSD sepanjang masa ialah $ 1.26, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.886236.

Dari segi prestasi jangka pendek, WCGUSD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.00% dalam 24 jam dan -0.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.69M$ 8.69M $ 8.69M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.69M$ 8.69M $ 8.69M Bekalan Peredaran 7.56M 7.56M 7.56M Jumlah Bekalan 7,559,229.085221 7,559,229.085221 7,559,229.085221

Had Pasaran semasa Wrapped Cygnus USD ialah $ 8.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WCGUSD ialah 7.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7559229.085221. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.69M.