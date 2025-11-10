Wrapped DOR Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped DOR (WDOR) hari ini ialah $ 0.00280825, dengan 1.66% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WDOR kepada USD penukaran adalah $ 0.00280825 setiap WDOR.

Wrapped DOR kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 70,206, dengan bekalan edaran sebanyak 25.00M WDOR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WDOR didagangkan antara $ 0.00280367 (rendah) dan $ 0.00287184 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00916377, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, WDOR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -4.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped DOR (WDOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 70.21K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 70.21K Bekalan Peredaran 25.00M Jumlah Bekalan 25,000,000.0

