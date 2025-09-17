Wrapped eETH (WEETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,764.89 $ 4,764.89 $ 4,764.89 24J Rendah $ 4,879.83 $ 4,879.83 $ 4,879.83 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,764.89$ 4,764.89 $ 4,764.89 24J Tinggi $ 4,879.83$ 4,879.83 $ 4,879.83 Sepanjang Masa $ 5,296.78$ 5,296.78 $ 5,296.78 Harga Terendah $ 1,505.24$ 1,505.24 $ 1,505.24 Perubahan Harga (1J) +0.28% Perubahan Harga (1D) -0.27% Perubahan Harga (7D) +5.36% Perubahan Harga (7D) +5.36%

Wrapped eETH (WEETH) harga masa nyata ialah $4,851.02. Sepanjang 24 jam yang lalu, WEETH didagangkan antara $ 4,764.89 rendah dan $ 4,879.83 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WEETH sepanjang masa ialah $ 5,296.78, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,505.24.

Dari segi prestasi jangka pendek, WEETH telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, -0.27% dalam 24 jam dan +5.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped eETH (WEETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.07B$ 12.07B $ 12.07B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.07B$ 12.07B $ 12.07B Bekalan Peredaran 2.49M 2.49M 2.49M Jumlah Bekalan 2,487,117.132739686 2,487,117.132739686 2,487,117.132739686

Had Pasaran semasa Wrapped eETH ialah $ 12.07B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WEETH ialah 2.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2487117.132739686. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.07B.