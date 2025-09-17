Lagi Mengenai WEETH

Wrapped eETH Logo

Wrapped eETH Harga (WEETH)

Tidak tersenarai

1 WEETH ke USD Harga Langsung:

$4,851.43
$4,851.43$4,851.43
-0.20%1D
mexc
USD
Wrapped eETH (WEETH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:10:58 (UTC+8)

Wrapped eETH (WEETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 4,764.89
$ 4,764.89$ 4,764.89
24J Rendah
$ 4,879.83
$ 4,879.83$ 4,879.83
24J Tinggi

$ 4,764.89
$ 4,764.89$ 4,764.89

$ 4,879.83
$ 4,879.83$ 4,879.83

$ 5,296.78
$ 5,296.78$ 5,296.78

$ 1,505.24
$ 1,505.24$ 1,505.24

+0.28%

-0.27%

+5.36%

+5.36%

Wrapped eETH (WEETH) harga masa nyata ialah $4,851.02. Sepanjang 24 jam yang lalu, WEETH didagangkan antara $ 4,764.89 rendah dan $ 4,879.83 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WEETH sepanjang masa ialah $ 5,296.78, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,505.24.

Dari segi prestasi jangka pendek, WEETH telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, -0.27% dalam 24 jam dan +5.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped eETH (WEETH) Maklumat Pasaran

$ 12.07B
$ 12.07B$ 12.07B

--
----

$ 12.07B
$ 12.07B$ 12.07B

2.49M
2.49M 2.49M

2,487,117.132739686
2,487,117.132739686 2,487,117.132739686

Had Pasaran semasa Wrapped eETH ialah $ 12.07B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WEETH ialah 2.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2487117.132739686. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.07B.

Wrapped eETH (WEETH) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Wrapped eETH kepada USD adalah $ -13.479664366439.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped eETH kepada USD adalah $ +43.9497560980.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped eETH kepada USD adalah $ +1,357.1388188720.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Wrapped eETH kepada USD adalah $ +2,160.4456300696034.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -13.479664366439-0.27%
30 Hari$ +43.9497560980+0.91%
60 Hari$ +1,357.1388188720+27.98%
90 Hari$ +2,160.4456300696034+80.30%

Apakah itu Wrapped eETH (WEETH)

Ether.fi's eETH is a decentralized, non-custodial liquid staking token that enables Ethereum holders to earn staking rewards while maintaining full liquidity and control over their assets. eETH along with its wrapped non-rebasing version, weETH, integrates seamlessly with the Ethereum ecosystem, offering users a flexible and secure way to contribute to network validation and participate in the DeFi space.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Wrapped eETH Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wrapped eETH (WEETH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wrapped eETH (WEETH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wrapped eETH.

Semak Wrapped eETH ramalan harga sekarang!

WEETH kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Wrapped eETH (WEETH)

Memahami tokenomik Wrapped eETH (WEETH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WEETH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wrapped eETH (WEETH)

Berapakah nilai Wrapped eETH (WEETH) hari ini?
Harga langsung WEETH dalam USD ialah 4,851.02 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WEETH ke USD?
Harga semasa WEETH ke USD ialah $ 4,851.02. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wrapped eETH?
Had pasaran untuk WEETH ialah $ 12.07B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WEETH?
Bekalan edaran WEETH ialah 2.49M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WEETH?
WEETH mencapai harga ATH sebanyak 5,296.78 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WEETH?
WEETH melihat harga ATL sebanyak 1,505.24 USD.
Berapakah jumlah dagangan WEETH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WEETHialah -- USD.
Adakah WEETH akan naik lebih tinggi tahun ini?
WEETH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WEETHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Wrapped eETH (WEETH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.