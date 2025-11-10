Wrapped Elephant Harga Hari Ini

Harga langsung Wrapped Elephant (WELEPHANT) hari ini ialah $ 0.00510213, dengan 3.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WELEPHANT kepada USD penukaran adalah $ 0.00510213 setiap WELEPHANT.

Wrapped Elephant kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 148,823, dengan bekalan edaran sebanyak 29.23M WELEPHANT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WELEPHANT didagangkan antara $ 0.0048404 (rendah) dan $ 0.00519993 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00642276, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00412634.

Dalam prestasi jangka pendek, WELEPHANT dipindahkan -1.13% dalam sejam terakhir dan -3.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 148.82K$ 148.82K $ 148.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 148.82K$ 148.82K $ 148.82K Bekalan Peredaran 29.23M 29.23M 29.23M Jumlah Bekalan 29,230,366.73316318 29,230,366.73316318 29,230,366.73316318

Had Pasaran semasa Wrapped Elephant ialah $ 148.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WELEPHANT ialah 29.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 29230366.73316318. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 148.82K.