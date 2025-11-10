Tokenomik Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Tokenomik Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Lihat cerapan utama tentang Wrapped Elephant (WELEPHANT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:54:21 (UTC+8)
USD

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Wrapped Elephant (WELEPHANT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 154.19K
$ 154.19K$ 154.19K
Jumlah Bekalan:
$ 29.23M
$ 29.23M$ 29.23M
Bekalan Edaran:
$ 29.23M
$ 29.23M$ 29.23M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 154.19K
$ 154.19K$ 154.19K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00642276
$ 0.00642276$ 0.00642276
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00412634
$ 0.00412634$ 0.00412634
Harga Semasa:
$ 0.00528419
$ 0.00528419$ 0.00528419

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Maklumat

Elephant Money is a DeFi ecosystem built around two core tokens: ELEPHANT, a fixed supply asset on BNB Chain, and WELEPHANT, its wrapped version deployed on Base for cross-chain utility. ELEPHANT is designed for long-term value through strategic supply compression and organic liquidity growth. WELEPHANT extends this value proposition to the broader DeFi landscape, enabling integrations, yield strategies, and partnerships across chains.

Laman Web Rasmi:
https://elephant.money

Tokenomik Wrapped Elephant (WELEPHANT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Wrapped Elephant (WELEPHANT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WELEPHANT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WELEPHANT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WELEPHANT, terokai WELEPHANT harga langsung token!

WELEPHANT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WELEPHANT? Halaman ramalan harga WELEPHANT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi