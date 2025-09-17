Wrapped Energi (WNRG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0371526 $ 0.0371526 $ 0.0371526 24J Rendah $ 0.03810168 $ 0.03810168 $ 0.03810168 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0371526$ 0.0371526 $ 0.0371526 24J Tinggi $ 0.03810168$ 0.03810168 $ 0.03810168 Sepanjang Masa $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 Harga Terendah $ 0.02340507$ 0.02340507 $ 0.02340507 Perubahan Harga (1J) +0.58% Perubahan Harga (1D) -1.71% Perubahan Harga (7D) +2.99% Perubahan Harga (7D) +2.99%

Wrapped Energi (WNRG) harga masa nyata ialah $0.03744472. Sepanjang 24 jam yang lalu, WNRG didagangkan antara $ 0.0371526 rendah dan $ 0.03810168 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WNRG sepanjang masa ialah $ 1.57, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02340507.

Dari segi prestasi jangka pendek, WNRG telah berubah sebanyak +0.58% sejak sejam yang lalu, -1.71% dalam 24 jam dan +2.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped Energi (WNRG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 550.22K$ 550.22K $ 550.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 550.22K$ 550.22K $ 550.22K Bekalan Peredaran 14.69M 14.69M 14.69M Jumlah Bekalan 14,694,270.9093255 14,694,270.9093255 14,694,270.9093255

Had Pasaran semasa Wrapped Energi ialah $ 550.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WNRG ialah 14.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14694270.9093255. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 550.22K.