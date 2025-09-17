Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 248.33 $ 248.33 $ 248.33 24J Rendah $ 258.56 $ 258.56 $ 258.56 24J Tinggi 24J Rendah $ 248.33$ 248.33 $ 248.33 24J Tinggi $ 258.56$ 258.56 $ 258.56 Sepanjang Masa $ 267.07$ 267.07 $ 267.07 Harga Terendah $ 100.68$ 100.68 $ 100.68 Perubahan Harga (1J) -0.29% Perubahan Harga (1D) +0.45% Perubahan Harga (7D) +9.13% Perubahan Harga (7D) +9.13%

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) harga masa nyata ialah $253.54. Sepanjang 24 jam yang lalu, WFRAGSOL didagangkan antara $ 248.33 rendah dan $ 258.56 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WFRAGSOL sepanjang masa ialah $ 267.07, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 100.68.

Dari segi prestasi jangka pendek, WFRAGSOL telah berubah sebanyak -0.29% sejak sejam yang lalu, +0.45% dalam 24 jam dan +9.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.13M$ 61.13M $ 61.13M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 61.13M$ 61.13M $ 61.13M Bekalan Peredaran 241.09K 241.09K 241.09K Jumlah Bekalan 241,089.163255663 241,089.163255663 241,089.163255663

Had Pasaran semasa Wrapped fragSOL ialah $ 61.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WFRAGSOL ialah 241.09K, dengan jumlah bekalan sebanyak 241089.163255663. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 61.13M.