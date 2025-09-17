Wrapped gBera (WGBERA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 24J Rendah $ 2.26 $ 2.26 $ 2.26 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 24J Tinggi $ 2.26$ 2.26 $ 2.26 Sepanjang Masa $ 8.81$ 8.81 $ 8.81 Harga Terendah $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Perubahan Harga (1J) +1.00% Perubahan Harga (1D) +3.90% Perubahan Harga (7D) +0.85% Perubahan Harga (7D) +0.85%

Wrapped gBera (WGBERA) harga masa nyata ialah $2.25. Sepanjang 24 jam yang lalu, WGBERA didagangkan antara $ 2.16 rendah dan $ 2.26 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WGBERA sepanjang masa ialah $ 8.81, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.45.

Dari segi prestasi jangka pendek, WGBERA telah berubah sebanyak +1.00% sejak sejam yang lalu, +3.90% dalam 24 jam dan +0.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped gBera (WGBERA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.29M$ 10.29M $ 10.29M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.29M$ 10.29M $ 10.29M Bekalan Peredaran 4.57M 4.57M 4.57M Jumlah Bekalan 4,571,705.901502116 4,571,705.901502116 4,571,705.901502116

Had Pasaran semasa Wrapped gBera ialah $ 10.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WGBERA ialah 4.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4571705.901502116. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.29M.